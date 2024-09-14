Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünde yetiştirilen meşhur ‘Hevek-Devegözü Üzümü’ için coğrafi işaret almak üzere harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, numune alım sürecinin tamamlandığı ve inceleme aşamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, bu özel üzümün coğrafi işaret almasının, bölgedeki tarım potansiyelini artıracağı ve geleneksel değerlerin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Coğrafi işaretin alınmasıyla, köyün tarımsal zenginliği daha geniş kitlelere tanıtılacak ve üreticilerin emeği karşılık bulacak.