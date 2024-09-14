Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2024 yılı çeltik alım fiyatlarını eleştirdi. Ün, ton başına baldo grubunda 31 bin lira, Cammeo grubunda 30 bin lira ve Osmancık grubunda ise 25 bin lira olarak belirlenen fiyatların çiftçiler için yetersiz olduğunu vurguladı.

Fiyat artışları tarımsal girdi artışının gerisinde kaldı

Ün, açıklanan fiyatların, son bir yılda tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan yüzde 48’lik artışın gerisinde kaldığını belirtti. "TMO, bu yıl da buğday, arpa ve fındık gibi diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi çeltiğe de düşük alım fiyatı açıkladı. TMO’nun fiyat artışı, sadece yüzde 22 ile yüzde 36 arasında kaldı. Bu durum çiftçilerimizi zor durumda bırakıyor ve üretimi sürdürülemez hale getiriyor" dedi.

AKP iktidarının ekonomik kriz ve çiftçi üzerindeki etkileri

AKP iktidarının yüksek gıda enflasyonunu çiftçilerin ürünlerini zararına satarak çözmeye çalıştığını öne süren Ün, "AKP, ülkeyi ekonomik krize soktu. Çiftçilerimiz, emeklilerimiz ve asgari ücretliler her geçen gün daha fazla zorluk yaşıyor. Ancak AKP, kendi şatafatlı yaşam tarzından ödün vermek yerine, çiftçilere destek vermekte yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

İthalatın artışı ve çiftçi üzerindeki etkiler

Ün, AKP döneminde çeltik ve pirinç ithalatının hızla arttığını vurguladı. “Geçen yıl, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ithalatını yaparak 519 bin ton pirinç ve 52 bin ton çeltik ithal ettik. Son 10 yılda Türkiye, 3,1 milyon ton çeltik ve 3,6 milyon ton pirinç ithal etmek için 3,3 milyar dolar ödedi. Soframıza gelen her üç pirinçten biri ithal. AKP, yandaşlarına ithalat yaptırmayı seviyor ve bunun için düşük alım fiyatları açıklıyor” şeklinde konuştu.

Edirne’nin çeltik üretimindeki rolü ve kuraklık sorunu

Edirne’nin çeltik üretiminde yüzde 41’lik payla lider olduğunu belirten Ün, “Edirne, Türkiye’de üretilen her dört çeltikten birini sağlıyor. Ancak son iki yıldır yaşanan kuraklık ve artan sulama maliyetleri çiftçileri zorluyor. Düşük alım fiyatları nedeniyle çiftçilerimiz çeltik üretiminden vazgeçebilir. Bu durumun AKP’nin planlarının bir parçası olduğunu düşünüyorum” dedi.

Desteklerin yetersizliği ve gelecek yıl için beklentiler

Ün, 2024 yılı için verilen desteklerin de yetersiz olduğunu belirtti. “Bu yıl dekara verilen 300 lira mazot, 62 lira gübre ve 30 kuruş prim desteği, artan maliyetler karşısında oldukça yetersiz kaldı. Çeltik desteği yüzde 9 oranında azaltıldı. Bu durum, AKP’nin çiftçiyi desteklemek yerine ithalata dayalı bir ekonomi yaratma çabasının devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Sonuç ve gelecek beklentileri

Ün, AKP’nin ekonomik krizi çözme yeteneğine sahip olmadığını ve çözümün erken seçimle geleceğini vurguladı. “Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın bu ekonomik çıkmazdan kurtulması için halkçı politikalarımıza ihtiyaç var” diyerek sözlerini tamamladı.