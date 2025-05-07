İzmir'de baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklerle ikinci gününde de coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği programda çocuklar için oyun alanları ve atölyeler kurulurken, Roman müzikleri eşliğinde danslar edildi, piknik yapıldı.

Kültürpark'ta Hıdırellez Şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez kutlamaları kapsamında Kültürpark'ta vatandaşlara yönelik geniş katılımlı etkinlikler düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocuklar için şişme oyun alanları, ikram araçları ve çeşitli atölye stantları kurarken, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Gezici Sahne ile konser programı organize edildi.

Çocuklar oyunlara, aileler müziğe doydu

Kutlamalarda çocuklar boyama ve eğitsel atölye çalışmalarına katılırken, aileler sahne alan İzmirli Birol'un seslendirdiği Roman havalarıyla eğlendi. Vatandaşlar çimlerde piknik yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

İzmirlilerden yoğun katılım

Etkinliklere ailesiyle birlikte katılan İranlı Sima Gökten, "Kızımı eğlensin diye Kültürpark'a getirdim. Boyama etkinliklerini çok seviyor. Hıdırellez etkinliklerine dün de katıldık ve çok hoşumuza gitti" dedi. Etkinliğe katılan Serap Abakay ise, "Günümüz çok güzel geçiyor. Hıdırellez'de dileklerimizi diledik, oyunlar oynadık. Gayet mutluyuz, piknik yapıyoruz. Dün eğlence vardı, ateşin üstünden atladık. Bugün de pikniğe geldik ve konser alanında oyunlar oynadık" ifadelerini kullandı.

"Gelenek yaşatılıyor"

Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nden eğitmen Eylem Sürer, "Hıdırellez, geçmişten günümüze gelen bir gelenek. Hala yaşatılıyor olması önemli ve kıymetli. Burada bir yanda konser, bir yandan çocukların oyun oynayabileceği alanlar var. İkramlar ve bol bol çocuk atölyesi var. İlginin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bir gün önce yapılan eğlence ve bugün düzenlenen piknikle insanların kaynaşmasına olanak sağlıyoruz. Geniş bir alanda keyifli ve coşkulu zamanlar geçiriliyor" dedi.