Hindistan’ın en büyük dini festivali olan Kumbh Mela, Prayagraj kentinde gerçekleşirken, büyük bir izdiham meydana geldi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ancak, ölü sayısına dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Kutsal suda arınma beklentisi, felakete dönüştü

Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleşim noktasında kutsal suya girmeyi beklerken, kalabalık büyük bir izdihama yol açtı. Katılımcıların koruma bariyerlerini kırmasıyla büyük bir kaos yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

1954’teki facia gözler önünde

Bu trajik olay, 1954 yılında aynı festivalde yaşanan büyük izdihama benzerlik gösteriyor. O dönemde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kumbh Mela nedir?

Her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh Mela, dünyanın en büyük insan buluşması olarak kabul ediliyor. Festivalin en yoğun günü ise Çarşamba günü olarak kabul ediliyor. Yetkililer, bugünkü kutsal banyo gününe 100 milyon kişinin katılmasını bekliyor. Hindular, kutsal suda yıkanmanın günahlardan arınmalarını ve ruhsal kurtuluşa ulaşmalarını sağlayacağına inanıyorlar.

Festival 26 Şubat’a kadar sürecek

13 Ocak'ta başlayan Kumbh Mela, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından dindar kişiler, keşişler, politikacılar ve ünlüler bu büyük etkinliğe katılıyor.