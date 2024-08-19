Tarihte Bugün: 19 Ağustos 1934-Hitler %89,9 destekle 'Führer' unvanını aldı!

19 Ağustos 1934'te Almanya'da yapılan referandum, Adolf Hitler'in tüm siyasi gücü tek elde toplamasını pekiştirdi. Referandum, Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un ölümünden sadece on yedi gün sonra gerçekleştirildi. Hitler, referandum aracılığıyla, Şansölyelik ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını birleştirerek "Führer und Reichskanzler" unvanını aldı.

Seçim manipülasyonu ve baskı atmosferi

Referandum, Nazi hükümetinin yaygın bir baskı atmosferinde düzenlendi. Seçmenlere yönelik sindirme ve seçim hileleri ile "evet" oyları artırıldı. Oy kullanma merkezlerinde Sturmabteilung üyeleri bulunuyor, gizli oy kullanma engelleniyordu. Bazı bölgelerde ise "yalnızca hainler buraya giriyor" gibi afişlerle gizli oy kullanımı engellenmeye çalışıldı.

Sonuçlar ve tepkiler

Sonuçta, resmi rakamlara göre, seçmenlerin %89,9'u "evet" oyu verdi. Ancak, bölgeler arasında destek oranı değişiklik gösterdi; bazı bölgelerde destek %80'in altına düştü. Nazi liderliği referandum sonuçlarından memnun kalmadı. Joseph Goebbels, sonuçları "çok kötü" olarak değerlendirdi, ancak tarihçi Ian Kershaw, manipülasyonlara rağmen sonuçların, Alman halkının büyük çoğunluğunun Hitler'e olan desteğini yansıttığını belirtti.