"Hızlı ve Öfkeli" serisinin ünlü oyuncusu Tyrese Gibson, çocuğunun nafakasını eksik ödediği gerekçesiyle tutuklandı. 45 yaşındaki aktör, Georgia eyaletine bağlı Fulton County'de mahkemeye çıkarıldı.

Neden tutuklandı?

Mahkeme kayıtlarına göre, yargıç Gibson'ın eski eşi Samantha Lee'ye ödemesi gereken 73.526 dolardan daha fazlasını ödemesi gerektiğine hükmetti. Gibson, geçen yıl nafaka olarak ayda 10.690 dolar ödeme kararı almıştı, ancak bu ödemeleri yapmadığı için mahkemeye itaatsizlik suçundan hüküm giydi.

Yargıç, Gibson'a 48 saat içinde belirtilen miktarı ödemesi durumunda hapis cezasından kurtulma fırsatı sundu. Ancak, TMZ'nin bildirdiğine göre, ünlü oyuncunun avukatı Tanya Mitchell Graham'ın karara itiraz etmesiyle Tyrese Gibson serbest bırakıldı.

Nafaka ödemelerini belirlenen günde ödememiş

Tyrese Gibson ve Samantha Lee, 2017'den 2020'ye kadar evli kalmıştı ve 2018 yılında Soraya adında bir kız çocukları bulunuyor. Boşanma sürecinde belirlenen nafaka ödemeleri, Gibson'ın maddi yükümlülüklerini yerine getirmediği için bu hukuki süreç yaşandı.