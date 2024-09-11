Turgutlu'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına sonrasında meydana gelen hasarı yerinde incelemek amacıyla Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı saha çalışmalarına katıldı. Başkan Akın, yaşanan felaketin etkilerini değerlendirerek acil müdahale gerektiren durumları belirledi.

Saha çalışmaları ve hasar tespiti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından ilçede yaşanan su baskınları ve yol sorunlarını yerinde inceledi. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ile birlikte gerçekleştirilen saha çalışmasında, felaketin etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi hedeflendi.

Başkan Akın, “Bugün yaşanan yoğun yağışların ardından ilçemizde meydana gelen afetin etkilerini MASKİ Genel Müdürümüz Talat Postacı ile birlikte inceledik. MASKİ, Temizlik ve Fen İşleri ekiplerimizle birlikte, hasarın boyutlarını değerlendirdik ve gerekli ilk müdahaleleri yapmak için çalışmalar başlattık. Yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Ekiplerin koordineli çalışması

İnceleme sırasında Başkan Çetin Akın’a, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kıran ve Evren Erbaş, meclis üyesi Faysal Teterbaş, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Bu ekipler, felaketin etkilerini belirlemek ve acil müdahale gerektiren durumları saptamak amacıyla detaylı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

İlk müdahaleler ve gelecek adımlar

Ekipler, hasar tespitinin ardından gerekli ilk müdahaleleri yapmaya başladı. Su baskınları ve yol sorunlarının çözümü için acil tedbirler alınırken, vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçildi.

Turgutlu Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin ortak çalışmaları, yaşanan felaketin etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların yaşam standartlarını korumak adına büyük önem taşıyor. Gelecek günlerde hasar gören bölgelerde yapılacak onarımlar ve iyileştirme çalışmaları, bölge halkının güvenliğini sağlamak için hızla devam edecek.