Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Steam, 2024 yılını rekorlarla tamamladı. Platform, 18.825 yeni oyun yayınlayarak bir önceki yılki 14.311 oyunluk rekorunu geride bıraktı.

SteamDB verilerine göre, eklenen oyunların 14.888’i sınırlı oyun, 3937’si ise tam sürüm oyun olarak listelendi. Sınırlı oyunlar, Steam tarafından aktif oyuncu sayısı ve satış performansı gibi kriterleri karşılayamayan oyunlar olarak sınıflandırılıyor.

Bu durum, bazı oyuncular tarafından platformun çeşitliliği artırma başarısı olarak değerlendirilirken, bazıları ise başarısız oyunların platformda yer kapladığını savunarak eleştirilerde bulunuyor.

Oyun satışları zirvede

2024 yılı, Steam’in satış rakamları açısından da son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Pandemi döneminden sonra oyun satışlarının yükselişe geçmesi, sektörün toparlandığını gösteriyor.

Steam Replay 2024 verileri

Steam Replay 2024 raporuna göre, ortalama bir Steam kullanıcısı yılda dört oyun oynuyor. Bu oran, 2022 ve 2023 yıllarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak platform, yılbaşı döneminde 40 milyon aktif oyuncu ile geçen yıla göre 8 milyon artış sağladı.

Steam Deck 2 şimdilik yok

Büyüyen oyun satışlarına rağmen, Steam’in taşınabilir oyun konsolu olan Steam Deck için yeni bir versiyonun yakın zamanda piyasaya sürülmeyeceği açıklandı. Şirket, yalnızca işlem gücünde önemli bir nesilsel sıçrama yaşandığında yeni bir cihaz geliştireceğini duyurdu.

Steam Deck’in yeni modeli beklenmezken, taşınabilir oyun konsolu pazarında MSI, Asus ve Lenovo gibi firmalar 2025’in ilk dönemlerinde yeni cihazlar tanıtacak. Bu durum, taşınabilir oyun dünyasında rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.