Corendon Havayolları, 1 Ocak 2025'ten itibaren Almanya çıkışlı seferlerinde yolcularına döner ve ayran ikramı sunacağını açıkladı. Bu hizmetin, döner ve ayran ikramını 10 euroya sunan özel bir kampanya ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yılbaşı ile yeni bir lezzet deneyimi

Corendon Havayolları, Almanya'dan Türk döneri ve ayran ikramı ile yolcularına özel bir tat sunmayı hedefliyor. Şirket, Almanya'da üretilen kaliteli Türk dönerini uçak içi menülerine dahil edecek. Bu hizmet, Almanya çıkışlı uçuşlarda uygulanacak ve döner ile ayran kombinasyonu 10 euroya satılacak. Döneri tek başına almak isteyen yolcular ise 8 euro karşılığında bu lezzeti deneyimleyebilecekler.

Corendon’un 2024 performansı ve gelecek hedefleri

Corendon Havayolları, 2024 yılını yüksek başarıyla tamamladı. Şirket, 32 uçaklık filosu ile 65 ülkede toplam 165 noktaya ortalama 6 milyon yolcu taşıdı. Şirketin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, 2024 yılına ilişkin açıklamalarda bulunarak, doluluk oranlarını geçen yılın üzerine çıkarak yüzde 86'nın üzerinde bir başarı sağladıklarını belirtti. En popüler destinasyonların başında Antalya, Girit Adası ve Hurgada gibi turistik noktalar yer alırken, şirketin sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımı ile karbon salınımını azalttığı vurgulandı.

Sürdürülebilirlik ve karbon salınımı azalması

2024 yılında şirket, yolcu başına karbon salınımını azaltma hedeflerine ulaşarak, atmosferdeki sera gazı emisyonlarını yüzde 80 oranında düşüren sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF kullanımını başlattı. Bunun yanı sıra, "Dünyanın En Temiz Hava Yolları" araştırmasında dünya sıralamasında dördüncü, Türkiye sıralamasında ise birinci sırada yer aldı.

2025'te yeni başlangıçlar ve inovasyon

Corendon Havayolları, turizm sektörü beklentilerine uygun olarak 2025’te uçuş sayılarını, doluluk oranlarını ve destinasyon çeşitliliğini artırmayı planlıyor. Şirket, yenilikçi projeleriyle sektörde fark yaratmaya devam edecek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.