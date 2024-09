Huawei, 336 saatlik (14 gün) pil ömrü olan yeni akıllı saat serisini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günlük görevlerden, uzun yolculuklara kadar her an her yerde ihtiyaç duyulan uzun pil ömrü, yeni Huawei akıllı saatlerinde kullanıcılarla buluşuyor.

Özellikle seyahatlerde veya sürekli şarj etme imkânının bulunmadığı yoğun günlerde, bu saatler uzun süre dayanıklılık sağlayarak benzerlerinden ayrılıyor.

14 günlük pil ömrü, güç koruma modunda 21 güne kadar uzayabiliyor. Bu da kullanıcıların her koşulda cihazlarını kullanmalarını sağlıyor.

Yeni saatler, kullanıcıların şarj molaları için sürekli olarak cihazlarından ayrılmalarına gerek kalmadan, teknolojinin geleceğine ışık tutuyor.

Şirket, tanıtım için 19 Eylül'ü belirledi.