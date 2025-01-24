Türkiye’de 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiren hurda teşviki ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme, eski araçların ekonomiye kazandırılması ve çevre dostu yeni araçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hurda teşviki çıktı mı?

2025 yılı itibarıyla gündemde olan hurda teşviki düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeyi bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, düzenlemenin onaylanması durumunda araç sahiplerine yerli üretim sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanacağı ifade ediliyor.

Hangi araçlar hurda teşvikinden yararlanabilecek?

Kanun teklifine göre teşvikten, 25 yaş ve üzeri (2000 model altı) araçlar yararlanabilecek. Bu kapsamdaki araçlarını hurdaya ayıran bireyler, yeni araç alımlarında ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Ayrıca, düzenleme ticari araç kullanıcılarına da avantajlar sunmayı hedefliyor. Şoför esnafına yönelik ÖTV ve KDV muafiyetli araç satışları ile ticari araçların daha çevre dostu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar

Hurda teşvikinden yararlanarak alınabilecek araçların büyük bir kısmını yerli üretim modeller oluşturacak. Teklifte yer alan bilgilere göre şu modeller bu kapsamda yer alabilir:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon, i20, i10

Ford Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Fiat Fiorino, Egea Cross, Egea

VW Transporter

Teklifin gerekçeleri arasında şu hususlar bulunuyor:

Eski araçların tamir ve bakım maliyetlerinin yüksekliği,

Çevre kirliliğine yol açmaları,

Trafikte güvenlik riskleri oluşturması.

Düzenleme ile yerli üretimi desteklemek ve daha modern, çevre dostu araçların kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Hurda teşviki ne zaman çıkacak?

Düzenlemenin TBMM’deki görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Araç sahipleri, sosyal medya ve haber platformlarında geniş yankı bulan bu teşvikle ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor.