Karşıyaka Basketbol, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve kulüpteki belirsizlikler nedeniyle 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında yer almayacak. İzmir temsilcisi, 15 yıl sonra ilk kez kıtada sahne alamayacak.



Karşıyaka 15 yıl sonra Avrupa'da yok

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Basketbol, son olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa kupalarına katılamamıştı. Aradan geçen sürede Türkiye’yi farklı organizasyonlarda temsil eden yeşil-kırmızılılar, bu sezon itibarıyla yeniden kıtanın dışında kaldı.

FIBA Europe Cup'ta Petkim var, Karşıyaka yok

Avrupa'nın dördüncü seviyesi olarak kabul edilen FIBA Europe Cup için Türkiye'den Aliağa Petkimspor davet edildi. Öte yandan, Bursaspor Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenirse aynı turnuvada yoluna devam edecek.

Sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası

Bu gelişmeyle birlikte Karşıyaka, 2025-26 sezonunda sadece Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Taraftar, Avrupa'da yer almamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kupa yok, final var

Karşıyaka, geçmişte Avrupa’da başarılı performanslar sergiledi. 2012-13 sezonunda FIBA EuroChallenge, 2020-21 sezonunda ise FIBA Şampiyonlar Ligi finallerine çıkmayı başaran kulüp, her iki finalde de kupayı kazanamadı.

Euroleague serüveni

Yeşil-kırmızılı ekip, en üst seviye olan Euroleague'de ise 2015-16 sezonunda mücadele ederek Türkiye'yi temsil etme onuruna erişmişti.