Sinema severleri yaz boyunca etkileyici yapımlarla buluşturan Yeniden Sinematek, 2022 Cannes Film Festivali'nin Altın Palmiye Ödüllü "Hüzün Üçgeni" ile yaz sezonunu muhteşem bir finalle kapatıyor. Film, 4 Eylül saat 20.00'de İzmir Sanat'ta izleyicilerle buluşacak.

Yaz sezonunun final filmi: "Hüzün Üçgeni"

Yeniden Sinematek, 15 yıldır yaz aylarında sinemaseverleri farklı ülke sinemaları ve türleriyle buluşturarak sinema tutkunlarına unutulmaz bir yaz deneyimi sunuyor. Bu yaz, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ile taçlandırılmış "Hüzün Üçgeni" filmiyle sezonu kapatıyor.

Cannes ödüllü film: "Hüzün Üçgeni"

Ruben Östlund'un yönetmenliğini üstlendiği "Hüzün Üçgeni", Charlbi Dean ve Harris Dickinson’ın başrollerini paylaştığı, çok uluslu bir yapım olarak dikkat çekiyor. Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan'ın ortak yapımı olan bu film, modellik yapan bir çiftin lüks bir gemi seyahatinde yaşadıklarını konu alıyor. 2 saat 29 dakika süren bu etkileyici yapım, izleyicileri ekran karşısına kilitleyecek.

Gösterim detayları

Film, 4 Eylül'de saat 20.00'de İzmir Sanat'ta gösterilecek. Sinema tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu etkinlik, Yaz'ın son günlerinde sinema keyfini doruklarda yaşamak isteyen herkes için ideal bir seçenek.

Gelecek etkinlikler

Yeniden Sinematek'in etkinlikleri ekim ayından itibaren İzmir Sanat'ta devam edecek. Sinema severler, bu sezon da çeşitli yapımlarla sinemanın tadını çıkarma fırsatı bulacak.