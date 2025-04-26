İBB'ye yönelik operasyonlar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti programına gönderdiği mesajda TEKNOFEST gençliğine vurgu yaptı.

İBB'ye yönelik operasyonun ikinci dalgasının gündemde olduğu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında İlim Yayma Cemiyeti’nin yalnızca bir gönüllü kuruluş değil, aynı zamanda bir gönül hareketi olduğunu vurguladı. Ayrıca TEKNOFEST gençliğinin "gümbür gümbür" geldiğini ifade etti.

Erdoğan'dan İlim Yayma Cemiyeti'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin programına gönderdiği video mesajda, cemiyetin yalnızca bir teşekkül değil, aynı zamanda bir gönül hareketi olduğunu belirtti.

Erdoğan, "İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bu güzide çatının altında yer aldık. Burada kalbi ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu nice insan tanıdık," dedi.

İfade ve duygularını paylaşan Erdoğan, Emin Saraç Hoca Efendi ve Raşit Küçük Hoca Efendi gibi isimleri de anarak, "Rabbim hepsinden razı olsun," dedi.

"İlim yayma bizim de hikayemiz"

İlim Yayma Cemiyeti çatısı altında edindikleri değerlerin hayatları boyunca yol gösterdiğini belirten Erdoğan, "İlim yayma hikayesi Türkiye'nin hikayesidir, bizim de hikayemizdir," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaştıkları zorluklara rağmen inandıkları değerlerden asla taviz vermediklerini söyledi. İlim Yayma'da öğrendikleri değerlerin bu direnişte büyük rol oynadığını vurguladı.

İlim Yayma Cemiyeti’nin özellikle eğitim ve sivil toplum hizmetlerinde büyük katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, "100'ün üzerinde İmam Hatip Lisesi cemiyetin katkılarıyla hayata geçti," dedi.

Ülkenin dört bir yanında yetişen öğrencilerin bugün bürokrat, siyasetçi, iş insanı ve akademisyen olarak görev aldığını belirten Erdoğan, cemiyetin faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti.

TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan cemiyetlerimiz, ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor. TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç nesillerin daha şuurlu ve mücadeleci yetiştiğini, tüm zorluklara rağmen verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini vurguladı.

İlim Yayma Cemiyeti'ne teşekkür etti

Konuşmasının sonunda Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunda emeği geçen hayırseverleri minnetle andı ve cemiyetin gelecekteki çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.