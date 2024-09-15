Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada yaralı sayısının 28’e ulaştığı bildirildi. Patlamada 6 kişinin ağır yaralandığı, bunlardan 2’sinin entübe edildiği belirtilirken, soğutma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde saat 13.15 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından, Sakarya, Düzce ve Kocaeli’den bölgeye geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirildi. İtfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal ederek patlama sonrası ortaya çıkan yangınla mücadeleye başladı.

6'sı ağır 28 yaralı var

İlk tespitlere göre, patlamanın değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendiriliyor. Olay yerinde Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’in yaptığı açıklamada, başlangıçta 21 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Ancak yapılan güncellemelerde, toplam yaralı sayısının 28 olduğu, bunlardan 6’sının ağır yaralı olduğu ve 2’sinin entübe edildiği ifade edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Patlama sonrası başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor ve fabrikanın iç kısmında kimse kalmadı. Yaralıların tedavisi ve olayın detaylarına ilişkin çalışmalar devam etmekte,” denildi. Çekilen fotoğraflar patlamanın büyüklüğünü ve fabrikanın iç kısmında meydana gelen tahribatı gözler önüne serdi.

Soruşturma başlatıldı

Ekipler, patlama bölgesindeki çalışmalara aralıksız devam ederken, yetkililer olayın nedenleri ve sorumlular hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla soruşturma başlattı.