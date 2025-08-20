Türkiye ile Suriye arasındaki sınır geçişlerinde yeni bir uygulama başladı. İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 8 Aralık’tan itibaren Suriye’nin “özgürleşme süreci” çerçevesinde normalleşme adımlarının hızlandığını ve bu doğrultuda kara hudut kapılarında pasaport zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı Bölgesi kapsam dışında

Bakanlık açıklamasında, Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığı kazanmış Suriyelilerin, Suriye sınırında yer alan Barış Pınarı Harekatı Bölgesi hariç diğer tüm kara hudut kapılarından pasaportla giriş-çıkış yapabileceği belirtildi.

"Normalleşme sürecinin bir parçası"

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kararın Türkiye-Suriye ilişkilerindeki normalleşme sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, “8 Aralık sonrası Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Yeni düzenleme ile birlikte sınır kapılarında kimlik kartı ya da farklı belgelerle geçiş dönemi sona ererken, bundan sonraki süreçte yalnızca pasaportla giriş-çıkış yapılabileceği netleştirildi.