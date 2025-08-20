İzmir Eczacı Odası, Eylül ayında gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanıyor. Altmış dokuz yıldır İzmir eczacılarını çatısı altında toplayan odada, değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. İzmir Eczacı Hareketi, mesleğin geleceğini şekillendirmek için sahada aktif rol alıyor.

Tarihçesi ve örgütlenme süreci

Eczacılık mesleğinin örgütlenmesi 1956 yılında Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) kurulmasıyla başlamıştı. Üç büyük şehirde açılan eczacı odaları, meslektaşları bir çatı altında toplamıştı. İzmir’de ise İzmir Eczacı Odası, uzun yıllardır mesleğin ve eczacıların haklarının korunmasında öncü rol üstleniyor.

İlke ve hedefler

İzmir Eczacı Hareketi, şeffaf, katılımcı ve ilkeli bir yönetim anlayışıyla mesleğin ve halk sağlığının sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Ülke ekonomisinin zorlukları ve ilaç yokluğu gibi sorunlarla mücadele eden eczacılar, yıllardır yönetim eksikliği nedeniyle çözülemeyen problemlere kapsamlı çözümler arıyor.

Yeni yönetim ve seçim hazırlıkları

Dr. Ecz. Murat Çiftçi liderliğinde seçimlere katılacak olan İzmir Eczacı Hareketi üyeleri, meslekte özlenen günleri birlikte karşılamayı planlıyor. Murat Çiftçi, “Meslektaşlarımızın ve toplumun iyiliğini önemsiyoruz, halk sağlığını önemsiyoruz, meslek hakkımızı önemsiyoruz. Sistem üzerindeki baskıyı azaltmalıyız ve kolektif aklın gücünü kullanmalıyız” diyerek hedeflerini açıkladı.

Tüm eczacılar oy kullanmaya davet ediliyor

İzmir Eczacı Hareketi, tüm meslektaşlarını seçimlerde aktif rol almaya ve oy kullanmaya davet ediyor. Hareket, eczacılık mesleğinde şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetimin önünü açmayı amaçlıyor.