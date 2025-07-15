Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Duhok kentinin Amediye bölgesindeki Sersing petrol sahasında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın gerçekleştiği petrol sahası ABD merkezli bir enerji şirketi olan HKN Energy tarafından işletiliyor. Şirket Sersing sahasındaki olayı doğrularken türm personelin güvende olduğunu belirtti.

Bugün yerel saatle yaklaşık 07.00’de üretim tesislerinden birinde bir patlama meydana geldiğini duyuran şirket, tesisin halen yanmakta olduğunu ve acil müdahale ekipleri durumu kontrol altına almak için aktif olarak çalıştığını ifade etti.

HKN Energy, patlamanın nedeninin şu anda soruşturulduğunu belirtse de bölge medyası patlamanın kimin gerçekleştirdiği belli olmayan bir saldırıdan kaynaklandığını ileri sürüyor.