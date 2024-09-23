İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, 23-29 Eylül İşitme Engellileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk İşaret Dili Eğitmen ve Çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer’in katılımıyla düzenlenen işaret dili eğitimine, hastane çalışanları ve yöneticiler yoğun ilgi gösterdi. Eğitim kapsamında, işitme engelli bireylerle iletişim kurmanın yolları ve toplumsal farkındalığın nasıl artırılabileceği konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar, işaret dili alfabesi ile isimlerini yazmayı öğrendi.

Toplumsal farkındalık için işaret dili eğitimi

Eğitim, işitme engelli bireylerle etkin iletişimin temel taşlarından biri olan işaret dili üzerine yoğunlaştı. Eğitmen Melek Uslular, işaret dilinin sadece işitme engelli bireyler için değil, tüm toplumun iletişim aracı olması gerektiğine vurgu yaparak, bu dili öğrenmenin bireylerin toplumsal katılımını artırdığını ifade etti. Uslular, "İşaret dili, toplumsal farkındalık yaratmanın en önemli yollarından biri. Küçük adımlarla büyük değişimler yaratabiliriz" şeklinde konuştu.

Melek Uslular, “İşaret dili öğrenmek, işitme engellilerin topluma daha aktif katılımını sağlarken, toplumun tamamına hitap eden bir iletişim aracıdır” diye aktardı.

Erişilebilir bir toplum için adımlar atılıyor

Eğitmen Özlem Özer de işaret dilinin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda eşit ve erişilebilir bir toplum yaratmanın önemli bir unsuru olduğuna dikkat çekti. İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurmanın yolunun işaret dili öğrenmekten geçtiğini belirten Özer, işaret dilinin yaygınlaşmasının engellilerin topluma tam katılımını desteklediğini vurguladı.

Özlem Özer, “İşaret dili, sadece bir beceri değil, aynı zamanda iletişim hakkını güvence altına alan ve toplumsal bütünlüğü sağlayan bir araçtır” diye ifade etti.

Katılımcılar işaret dili ile tanıştı

Eğitim boyunca, hastane çalışanları işaret dili alfabesini öğrendi ve isimlerini işaret diliyle yazmayı denedi. İki saatlik eğitim, çalışanların bu konuda farkındalığını artırarak, işitme engelli bireylerle daha etkin bir iletişim kurmalarına yardımcı oldu. Eğitimin sonunda, tüm katılımcılar, öğrendiklerini uygulayarak isimlerini işaret diliyle yazdı ve bu dilin iletişimde ne kadar önemli olduğunu kavradılar.

Küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir

İEÜ Medical Point Hastanesi’nin bu anlamlı etkinliği, işitme engelli bireylerin topluma daha etkin katılım sağlaması için atılmış önemli bir adım oldu. Toplumun her kesiminde işaret dili farkındalığının artması, işitme engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltecek ve toplumsal eşitliği sağlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.