İEÜ, YÖKAK’tan 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal değerlendirme sürecinden başarıyla geçerek, 5 yıl süreyle ‘tam akreditasyon’ almaya hak kazandı. Bu kapsamda İEÜ, 2025 yılında Türkiye genelinde bu unvana sahip olan sadece 28 üniversite arasına adını yazdırdı.

11 bin 500 öğrencisi, 980 akademisyeni ve 25 bin mezunu ile Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi, akademik kalite, yönetim sistemi, araştırma faaliyetleri ve toplumsal katkı gibi birçok alanda gösterdiği başarı ile eğitim kalitesini tescilledi.

YÖKAK süreci başarıyla tamamlandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akreditasyon sürecinde, stratejik planlama süreçleri, akademik performans ölçümleri, iç kalite güvence sistemi, öğrenci katılımı ve memnuniyeti gibi birçok alanda gösterdiği yüksek standartlar, YÖKAK heyeti tarafından titizlikle değerlendirildi. Kurul üyeleri, üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirerek kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttü.

YÖKAK’ın değerlendirmeleri sonucunda İEÜ, eğitim-öğretim faaliyetlerinden araştırma stratejilerine, liderlik ve yönetim yapılarına kadar birçok kriterde başarılı bulunarak en üst düzey olan 5 yıllık tam akreditasyona layık görüldü.

Prof. Dr. Abacıoğlu: “Bu başarı yüksek standartların göstergesi”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, alınan akreditasyonun üniversitenin eğitim kalitesi ve yönetim süreçlerinde ulaştığı yüksek standartların resmi bir göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Elde ettiğimiz bu başarı; stratejik planlama süreçlerimiz, performans ölçümlerimiz ve kalite güvence sistemlerimizle güçlü bir uyum sağladığımızın kanıtıdır. YÖKAK’ın bu değerlendirmesi, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilebilecek bir noktada olduğunu teyit etmiştir” dedi.

“Kalite yolculuğumuz devam edecek”

Kurumsal akreditasyonu bir son değil, sürekli gelişim yolculuğunun bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, “Önümüzdeki süreçte kaliteyi sürdürülebilir kılmak, üniversite-toplum iş birliğini artırmak, araştırma odaklı yaklaşımımızı güçlendirmek ve yenilikçi eğitim modelleriyle öne çıkmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimize dünya standartlarında bir yükseköğretim deneyimi sunmak en büyük önceliğimiz” şeklinde konuştu.

Rektör Abacıoğlu, akreditasyon sürecine katkı sunan tüm akademik ve idari personele, öğrencilere ve dış paydaşlara teşekkür etti.