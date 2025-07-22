Aliağalı yüzücüler finallerde göz doldurdu

Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle çalışmalarını sürdüren Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakalarında önemli başarılara imza attı. 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen organizasyona, kulüpten toplam 11 sporcu katıldı.

Müsabakalarda, 10 yaş grubunda final, 11-12 yaş gruplarında ise yarı final niteliği taşıyan yarışlarda Aliağalı sporcular hem bireysel hem de takım bazında başarılı sonuçlar elde etti. Sporcular, Aliağa Belediyesi yüzme antrenörü Muhammed Ali Duman’ın gözetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

Sporcular yarı final ve final biletini aldı

10 yaş grubunda yarışan Alperen Öztürk, Eymen Beker, Derin Akalın ve Hira Dağlı, final müsabakalarını başarıyla tamamladı.

11 yaş grubundaki Haktan Beker, Ali Özdemir, Burak Aksoy ve Ela Akman ile 12 yaş grubundaki Cafer Taha Berber, Hasan Kağan Uyanık ve Ahmet Melih Binali ise yarı final etabını geçerek performanslarıyla dikkat çekti.

Yeni hedef: Trabzon’daki Türkiye finalleri

Başarılı yüzücüler, Trabzon’da yapılacak olan 11-12 Yaş Final Müsabakaları’na katılabilmek için İzmir’de düzenlenecek Final Vizesi Yarışları’na hazırlanıyor. Sporcular, bu yarışlardan da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Antrenör Duman: “Disiplinli çalışmanın ürünü”

Aliağa Belediyesi yüzme antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen derecelerin planlı ve disiplinli bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Duman, “Adım adım ilerleyerek her seferinde daha iyisini hedefliyoruz. Bu süreçte en önemli unsur, çocuklarımızla severek çalışmak. Altyapımızı geliştirerek Aliağa’yı hem İzmir’de hem de Türkiye genelinde yüzmede zirveye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Duman, bu başarıların arkasında emeği geçen tüm antrenörlere, velilere ve sporculara teşekkür ederken, Aliağa Belediyesi’nin desteğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.