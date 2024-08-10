Rusya, Donetsk bölgesinde yer alan Kostyantynivka şehrindeki bir markete dün saldırı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e, yaralananların sayısı ise 43’ye yükseldi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangınının söndürüldüğünü ve marketin dışında şehirdeki bazı binaların da hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 14’e yaralananların sayısının ise 43’e yükseldiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksi ise, “Rusya füzelerinin tam olarak nereye çarptığını her zaman bilir; bu, Rus terörünün kasıtlı ve hedefli bir eylemidir. İşgalcilerin hesap vereceği bir başka savaş suçu. Mahkemeler ve tarih önünde hesap verecekler ve zaten savaşçılarımızın gücüne cevap veriyorlar” dedi.