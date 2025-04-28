Bilim insanları, 120 ışık yılı uzaklıkta, ikiz yıldızları etrafında dönen bir gezegen keşfetti. Bu gezegen, "Tatooine"e benzetildi.

İki güneşli gezegene dair yeni keşif: "2M1510"

Bilim insanları, güneş sisteminden yaklaşık 120 ışık yılı uzaklıkta, ikiz yıldızlarının etrafında dönen bir gezegen keşfetti. Keşif, Space Science Advances dergisinde yayımlandı ve gezegen "2M1510" olarak adlandırıldı. Tatooine'e benzer yapısı ile dikkat çeken gezegen, iki güneşe sahip olmasının yanı sıra, farklı özellikleri ile de bilinen gezegenlerden ayrılıyor.

"Tatooine" benzeri bir yapı

Gezegenin iki güneşi olması, bilim insanlarını Star Wars filmindeki Luke Skywalker'ın efsanevi gezegeni "Tatooine"e benzetmeye yönlendirdi. Ancak, bu iki güneşin aslında hidrojenli nükleer füzyon sürdürecek kadar ısınamadıkları için, "kahverengi cüce yıldızlar" olarak isimlendirilen gök cisimleri oldukları belirtildi. Bu yeni keşif, "güneşli gezegen" konseptiyle ilgili birçok soruyu gündeme getirdi.

Yörüngesi yıldızların hareketine dik olan tek gezegen

Araştırmaya göre, bu gezegenin bulunduğu sistemde, ikiz yıldız etrafında dönen birçok gezegen yer alıyor. Fakat, bu gezegenin yörüngesi, yıldızların hareketine dik olan tek gezegen olarak dikkat çekiyor. Bu benzersiz özellik, gezegenin yapısını ve çevresindeki diğer cisimlerle olan etkileşimini farklı kılmaktadır.

Gezegenin büyüklüğü ve uzaklığı hakkında bilgiler eksik

"2M1510" gezegeninin, kahverengi cüce yıldızlara olan tam uzaklığı ve gezegenin büyüklüğü hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bilim insanları, bu gezegenin yapısını ve diğer gezegen sistemleriyle olan ilişkisini daha ayrıntılı incelemek için çalışmalarını sürdürüyor.