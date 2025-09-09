Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Yunus Emre Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi üzerindeki parkta yaşandı. Fatih Acacı ile D.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheli D.G gözaltına alındı

Kavga sırasında D.G., üzerinde bulunan bıçakla Acacı’yı bıçakladı. Yaralanan Acacı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Acacı yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheli D.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Şüphelinin motivasyonu ve olayın ayrıntıları polis incelemesinin ardından netlik kazanacak.