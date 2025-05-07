İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları yerel iklim politikalarına doğrudan katmak amacıyla "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" projesini başlattı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu projeyle, farklı yaş ve sosyoekonomik gruplardan seçilecek 50 yurttaşın geliştirdiği çözüm önerileri, belediyenin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na entegre edilecek.

İzmir'den iklim krizine katılımcı model

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı toplum temelli çözümleri önceliklendirmek amacıyla Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" projesini başlattı.

Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında destekleniyor. 15 ay sürecek bu model, Türkiye'de belediye düzeyinde geliştirilen ilk iklim yurttaş meclisi çalışması olma özelliği taşıyor.

Demokratik seçimle 50 kişilik meclis kurulacak

Projede, İzmir'in demografik yapısını yansıtan 50 yurttaş, SMS yoluyla başvurularını tamamladıktan sonra özel bir yazılım aracılığıyla şeffaf ve rastlantısal bir şekilde seçilecek. Seçilen katılımcılar, 7 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında Tarihi Akın Pasajı'nda düzenlenecek beş oturumda bir araya gelecek.

İlk oturumda iklim okuryazarlığı eğitimi verilecek, sonraki dört oturumda ise "Isınan bir İzmir'de Nasıl Hayatta Kalırsın?" sorusuna sağlık, su yönetimi ve kentsel yeşil alanlar başlıklarında çözüm önerileri geliştirilecek.

Uluslararası deneyimle zenginleştirilen proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve HUDOTO temsilcileri, projeye hazırlık sürecinde Londra'daki yurttaş meclislerini ve yerel yönetimleri yerinde inceledi. Yapılan teknik ziyaretlerle yurttaş katılımı modellerine dair iyi örnekler analiz edildi.

Elde edilen deneyimlerin İzmir'e özgü bir yaklaşımla uyarlanması hedeflenirken, geliştirilecek katılımcı modelin Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi planlanıyor.