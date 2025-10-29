İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’deki 17 il için “sarı” kodlu uyarı yaptı. Vatandaşlardan sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları istendi.

17 il için “sarı” kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de yer alan 17 il için “sarı” kodlu uyarı yaptı.

Yetkililer, vatandaşların sel, su baskını, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuz hava olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

Hangi iller uyarı kapsamında?

Bugün için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinde “sarı” kodlu uyarı verildi.

Yarın ise Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için uyarı yapılacağı bildirildi.

Meteoroloji’ye göre, önümüzdeki üç saatlik periyotta Muğla’nın güneyi ve Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak beklentisi

Yarın, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ile Trabzon’un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren ise Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon’un doğu kıyılarında kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Vatandaşlara “dikkatli olun” uyarısı

Bakanlık açıklamasında, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların, Meteoroloji ve yerel yönetimlerin yapacağı yeni uyarıları takip etmeleri istendi.