Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, insan ilişkilerindeki güçlü görünme çabası ve bunun bireyler üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler verdi. "Gerçek güç, güçlü görünme çabasında değil, kırılganlıkları cesurca kabul etmekte yatar" diyen Kanizi, sağlıklı ilişkiler için bu farkındalığın önemine vurgu yaptı.

İnsanlar, ilişkilerinde zaman zaman güçlü görünme ihtiyacı hissedebilir. Psikolog Aslı Kanizi’ye göre, bu güçlü görünme isteği, zayıflıklarımızı gizlemek için bir maske olabilir. Oysa bu maskeyi takmak, hem kendimize hem de ilişkilerimize zarar verebilir. Kanizi, "İnsanlar zayıflıklarını saklamaya çalışırken kendilerini yalnızlaştırabilir ve ilişkilerde dengesizliklere yol açabilir" dedi.

Neden güçlü görünme ihtiyacı duyarız?

Toplum, güçlü olmayı övse de bu, bireylerin zayıflıklarını bastırmalarına yol açabilir. Psikolog Kanizi, güçlü görünmenin aslında zayıflıkları gizlemek amacıyla yapılan bir savunma mekanizması olduğunu belirtiyor. Bu tutum, bireyin hem kendi iç dünyasında hem de ilişkilerinde uzaklaşmalara sebep olabilir.

İlişkilere zarar veren davranışlar

Sürekli güçlü görünmeye çalışmak, insanları kendine yabancılaştırabilir. Bu süreçte bireyler, gerçek duygularını bastırarak duygusal tükenmişliğe yol açabilir. Ayrıca ilişkilerdeki "kurtarıcı" rolü, diğer tarafı pasif bir konuma iter ve sağlıklı ilişki dinamiklerinin bozulmasına neden olabilir.

Bu döngüden çıkış yolu

Duygularınızı tanıyın: Güçlü görünme isteğinizi tetikleyen duyguların farkına varın ve bu korkularla yüzleşin.

Zayıflıklarınızı paylaşın: Güvendiğiniz insanlarla zayıflıklarınızı paylaşarak ilişkilerinize samimiyet katın.

Kendi sınırlarınızı kabul edin: Kimse her zaman güçlü olmak zorunda değil. Yardım istemek, insan olmanın doğal bir parçasıdır.

Zayıflıkları kabul etmek, bireyin kendisiyle daha barışık olmasına ve daha samimi ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Kanizi, "Zayıflıklarımızı kabul ettiğimizde, karşımızdaki kişilerin de zayıflıklarına daha şefkatle yaklaşırız ve bu, ilişkilerde dengeyi sağlar" diyor.