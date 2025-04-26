İBB'ye yönelik devam eden operasyonlar sonrası tutuklu Başkan Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki: "Boş dosyanı dolduramadın mı? Yine mi aldatıldın?"

İmamoğlu'ndan gözaltılara tepki: "Boş dosyanı dolduramadın mı?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yöneticilerine yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkan Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gülten ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun da yer aldı.

İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltılara ilişkin ilk tepkiyi sosyal medya üzerinden gösterdi. X hesabından yapılan paylaşımda, "Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana 'turbun büyüğü, dananın kuyruğu' diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?" şeklinde sert ifadeler kullandı.

İmamoğlu, gözaltı dalgasına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Aziz milletim;"

"Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler."

Gözaltılar devam ediyor

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonların kapsamı genişledikçe, gözaltına alınan kişi sayısının artması bekleniyor. Şafak Başa ve Arif Gürkan Alpay gibi önemli isimlerin de arasında bulunduğu gözaltılar, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının derinleştiğini gösteriyor.