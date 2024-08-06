Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2025 yılı için IMEI kayıt ücretlerine dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. Dr. Bingöl’ün son raporuna göre, IMEI kayıt ücretlerinde önümüzdeki yıl yüzde 45 oranında bir artış yaşanabilir. Bu artış, mevcut ücretlerin 2025 yılında nasıl bir seviyeye yükselebileceğini ortaya koyuyor.

IMEI kayıt ücreti 2025'te ne kadar olabilir?

Türkiye'de yurt dışından getirilen telefonların kullanımını sürdürebilmek için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti, vergi ve diğer düzenlemelere bağlı olarak yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Bu ücret, genellikle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) temel alınarak güncelleniyor. 2023 yılında YDO yüzde 58,46 olarak belirlenmiş ve bu oran doğrultusunda IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'den 31.692 TL'ye yükselmişti.

Dr. Bingöl’ün raporuna göre, 2024 yılında Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, 2024 yılında 31.692 TL olan IMEI kayıt ücretinin, Ocak 2025 itibariyle yaklaşık 45.953 TL'ye çıkması olası görünüyor.

IMEI kayıt ücreti ve diğer vergi düzenlemeleriyle ilgili resmi açıklamaları beklemek ise her zaman daha doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. 2015 yılından itibaren IMEI kayıt ücretleri şu şekilde değişti:

2015: 131 TL

2018: 500 TL

2019: 1.500 TL

2020: 1.838 TL

2021: 2.006 TL

2022: 2.732 TL

2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL

2023 (son 6 ay): 20.000 TL

2024: 31.692 TL