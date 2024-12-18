Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada 5 kişi yaralandı. Kırsal Işıkyaka Mahallesi'nde, 47 M 6022 plakalı yolcu minibüsü ile 16 AYC 041 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü. Kazada araçta bulunan 50 yaşındaki Şaristan Y., 19 yaşındaki Ayşegül Y., 44 yaşındaki Orhan B., 18 yaşındaki Mehmet D. ve 38 yaşındaki Edip O. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, yaralıları Mazıdağı Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Kazanın ardından yolcu minibüsünün sürücüsü ile ticari araç sürücüsünün kimlikleri henüz açıklanmazken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleniyor.