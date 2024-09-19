İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan'daki gerilimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Lammy, İngiltere vatandaşlarına ticari yollar açıkken ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan’da artan gerilimi masaya yatırdı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Lammy, "Mikati ile görüştüm ve Lübnan'daki artan gerilimden, sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi paylaştım. Mavi Hat boyunca güvenlik ve istikrarın sağlanması için müzakere edilmiş bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladık" dedi.

Lammy, Lübnan’daki İngiltere vatandaşlarına da önemli bir uyarıda bulunarak, “Ticari uçuşlar devam ederken ülkeyi terk edin. Tansiyon yükseliyor ve durum hızla daha kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.