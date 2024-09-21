İnönü Üniversitesi’nin yeni rektörü, uzun yıllar üniversitede görev yapan Prof. Dr. Nusret Akpolat oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanan Akpolat, tıp ve patoloji alanındaki akademik tecrübesiyle tanınıyor.

Prof. Dr. Nusret Akpolat kimdir?

Prof. Dr. Nusret Akpolat, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayarak, tıbbi patoloji alanında uzmanlaştı. 1999 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine başlayan Akpolat, burada doçentlik ve profesörlük unvanlarını kazandı. 2011 yılından bu yana İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışma alanları

Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın uzmanlık alanı patoloji olup, tıp ve sağlık bilimlerinde derinlemesine çalışmaları bulunmaktadır. Araştırma alanları arasında cerrahi tıp bilimleri, üropatoloji, endokrin patoloji ve erkek genital patolojisi yer almaktadır. Akpolat, tıbbın bu kritik dallarında sayısız bilimsel çalışmaya imza atmıştır.

İdari görevler

Prof. Dr. Akpolat, İnönü Üniversitesi'nde farklı idari görevlerde bulunarak üniversitenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 2016 yılından bu yana İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çeşitli idari görevler üstlenen Akpolat, rektör yardımcılığı görevini de başarıyla yürütmüştür. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversitenin rektörü olarak atanmış bulunmaktadır.

Verdiği dersler

Akademik kariyeri boyunca patoloji alanında çeşitli dersler veren Akpolat, özellikle lisans ve çift anadal programlarındaki öğrencilere patoloji, üropatoloji ve endokrin patoloji dersleri sunmuştur. Eğitici kimliğiyle de ön planda olan Akpolat, üniversitenin tıp eğitimi kalitesini yükseltmeye yönelik önemli adımlar atmıştır.