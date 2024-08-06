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Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Soy'un cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli 'de çalıştığı inşaattan düşen sıva ustası Ramazan Soy (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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