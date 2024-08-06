Denizli'de çalıştığı inşaattan düşen sıva ustası Ramazan Soy (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sıva ustası Ramazan Soy, çalıştığı inşaatın dördüncü katında dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Soy, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Soy'un cenazesi, otopsi için morga konuldu.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Kaynak: DHA