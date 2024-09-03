Apple, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni iPhone 16 serisini 9 Eylül'de “It’s Glowtime” adlı etkinlikte tanıtacak. Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 15 ile kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılayamayan şirket, bu kez çok daha iddialı bir modelle karşımıza çıkıyor. Peki, iPhone 16 kullanıcılarına neler sunacak? İşte beklenen özellikler ve fiyatı...

iPhone 16'nın beklenen özellikleri

iPhone 16 ile ilgili bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları oldukça mantıklı görünürken, bazıları ise Apple topluluğu tarafından pek de gerçekçi bulunmadı. Ancak en tutarlı tahminlere göre iPhone 16'nın dikkat çeken özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Ekran ve tasarım:

iPhone 16'nın 6,1 inç boyutunda OLED bir ekrana sahip olması bekleniyor.

60 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 2000 nit parlaklık sunacak.

Ceramic Shield koruması ve Super Retina XDR gibi özelliklerle donatılacak olan cihaz, HDR desteği ile dikkat çekecek.

İşlemci ve bellek:

Cihaz, Apple'ın yeni A18 Pro işlemcisinden güç alacak.

6 GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan iPhone 16, depolama seçenekleri olarak 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini sunacak.

Kamera özellikleri:

Ön tarafta 12 Megapiksellik bir özçekim kamerası yer alacak.

Arka tarafta ise 48 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu iki kamera, önceki modellerdeki çapraz dizayn yerine alt alta konumlandırılacak.

Batarya ve bağlantı seçenekleri:

3561 mAh batarya kapasitesi ile geleceği iddia edilen iPhone 16, iOS 18 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

Wi-Fi 6/6e, 5G, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0, NFC ve eSIM gibi bağlantı özellikleri de cihazda yer alacak.

Renk seçenekleri:

iPhone 16, siyah, yeşil, mavi, pembe, beyaz, sarı ve mor renk seçenekleri ile sunulacak.

Beklenen iPhone 16 fiyatı

Fiyat konusunda ise çeşitli iddialar mevcut. iPhone 16'nın ABD'deki başlangıç fiyatının 799 dolar veya 899 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlar, döviz kuru üzerinden çevrildiğinde sırasıyla 27 bin 200 TL ve 30 bin 500 TL’ye denk geliyor. Ancak bu rakamlara Türkiye'deki yüzde 100 civarındaki vergi oranlarının ekleneceğini de unutmamak gerekiyor. Geçen yılki iPhone 15'in Türkiye'deki başlangıç fiyatının 58 bin 499 TL olduğunu hatırlatmakta fayda var.