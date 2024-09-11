Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max 1TB, Türkiye'de oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Vergisiz fiyatı 58.934 TL olan telefon, vergilerle birlikte 119.999 TL'ye kadar çıkıyor.

Vergisiz ve vergili fiyatlar

iPhone 16 Pro Max 1TB'nin vergisiz fiyatı 58.934 TL olarak belirlenmişken, vergi ve diğer ek maliyetlerle toplam fiyatı 119.999 TL'ye ulaşıyor. Vergiler, teknoloji ürünlerinin Türkiye'deki yüksek maliyetinin önemli bir nedeni olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'deki vergi oranları

Apple'ın en yeni modelinin fiyatı, Türkiye'deki yüksek vergi oranlarından etkileniyor. Teknoloji ürünleri, genellikle yüksek ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) gibi ek maliyetler içeriyor. Bu durum, ürünlerin satış fiyatlarını oldukça artırıyor.

Tüketici beklentileri ve fiyat politikaları

Türkiye'deki teknoloji tüketicileri, yüksek vergi oranlarının yanı sıra, cihazların yüksek fiyatlarıyla da karşı karşıya kalıyor. iPhone 16 Pro Max'in yüksek fiyatı, Apple'ın premium segmentteki hedeflerini yansıtıyor, ancak aynı zamanda tüketiciler için önemli bir mali yük oluşturuyor.

iPhone 16 Pro Max 1TB, Türkiye'de dikkat çekici bir fiyat etiketine sahip. Vergilerle birlikte 120 bin TL'yi aşan fiyatı, teknoloji meraklılarını düşündürürken, Apple'ın premium stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.