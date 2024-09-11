Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, kuruluşunun 25. yıl dönümünü 9 Eylül tarihinde görkemli bir etkinlikle kutladı. “Yeniden Yeşermek” temasıyla düzenlenen etkinlik, son dönemde İzmir’de yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçladı. İzmir’in doğasına katkıda bulunmak ve çevre bilincini artırmak için tasarlanan etkinliğe 110 kişi katıldı.

Zeytin ağaçları hediye edildi

Etkinlikte katılımcılara, doğaya katkı sağlamak amacıyla tohumlu kalemler hediye edildi. Ayrıca, en kalabalık katılım gösteren Karşıyaka Rotaract Kulübü’ne teşekkür amacıyla bir zeytin ağacı armağan edildi. Bu hediyeler, ormanları koruma bilincini artırmak ve yeniden yeşertmek için sembolik bir anlam taşıdı.

“25. yılımızda doğaya dikkat çekmek istedik”

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü 2024-2025 Dönemi Başkanı Tuğba Eneş, bu anlamlı etkinliğin kendisi için özel bir önem taşıdığını belirterek, “Bu sene hem kulübümüz hem de benim 25. yaşım, bu yüzden bu gece benim için daha da anlamlı. Uzun zamandır 25. yılımız için görkemli bir parti hazırlığındaydık. Fakat geçtiğimiz ay İzmir olarak yaşadığımız yangın bizleri oldukça üzdü. Biz de 25. yılımızda buna dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.