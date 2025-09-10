İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Apple ayrıca seride uzun yıllardır yer alan “Plus” modelini kaldırarak yerine ultra ince Air versiyonunu getirdi.

iPhone 17 Pro Max : Geniş depolama seçenekleri ve yeni telefoto kamera teknolojisi.

iPhone 17 Air : 5,5 mm kalınlığıyla Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone.

Yeni seri, üç farklı modelle geliyor: iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max.

Apple, Türkiye fiyatlarını da açıkladı:

Apple Türkiye’nin duyurusuna göre iPhone 17 serisi 19 Eylül 2025’te mağazalarda olacak. Ön siparişler ise 12 Eylül’de başlayacak.

Apple, 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Türkiye’de kullanıcıların merakla beklediği çıkış tarihi ve fiyatlar da netleşti. iPhone 17 serisi 12 Eylül’den itibaren ön siparişe açılacak, 19 Eylül’de ise satışa sunulacak.

