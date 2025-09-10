Apple, 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Türkiye’de kullanıcıların merakla beklediği çıkış tarihi ve fiyatlar da netleşti. iPhone 17 serisi 12 Eylül’den itibaren ön siparişe açılacak, 19 Eylül’de ise satışa sunulacak.
iPhone 17 Türkiye’ye ne zaman geliyor?
Apple Türkiye’nin duyurusuna göre iPhone 17 serisi 19 Eylül 2025’te mağazalarda olacak. Ön siparişler ise 12 Eylül’de başlayacak.
iPhone 17 fiyatları
Apple, Türkiye fiyatlarını da açıkladı:
-
iPhone 17: 77.999 TL’den başlayan fiyatlarla
-
iPhone 17 Air: 97.999 TL’den başlayan fiyatlarla
-
iPhone 17 Pro: 107.999 TL’den başlayan fiyatlarla
-
iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL’den başlayan fiyatlarla
iPhone 17 özellikleri
Yeni seri, üç farklı modelle geliyor: iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max.
-
iPhone 17: 6,3 inç ProMotion OLED ekran, A19 çip, 48 MP çift kamera sistemi.
-
iPhone 17 Air: 5,5 mm kalınlığıyla Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone.
-
iPhone 17 Pro: A19 Pro işlemci, gelişmiş soğutma sistemi, yüksek batarya kapasitesi.
-
iPhone 17 Pro Max: Geniş depolama seçenekleri ve yeni telefoto kamera teknolojisi.
Apple ayrıca seride uzun yıllardır yer alan “Plus” modelini kaldırarak yerine ultra ince Air versiyonunu getirdi.