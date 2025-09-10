29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 52 takım ve 208 sporcu, İzmirli sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Üç farklı kategoride heyecan doruktaydı

“Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz” sloganıyla düzenlenen turnuva, kadınlar, genç erkekler ve büyük erkekler olmak üzere üç kategoride yapıldı. Hem sporcular hem de tribünleri dolduran basketbolseverler, gün boyu süren karşılaşmalarda büyük heyecan yaşadı.

Final müsabakaları nefesleri keserken, kadınlar kategorisinde şampiyonluğu Düdükspor elde etti. Çança ikinci, Relax Olucan Baba ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde zirveye Veteranlar takımı çıkarken, Baydatlar ikinci, Kommans üçüncü sırayı aldı. Büyük erkekler kategorisinde ise birincilik kupasını L’Appetito kaldırdı. Ne Alakası Var ikinci, New Eternal ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Kazananlara kupaları takdim edildi

Ödül töreninde büyük erkekler kategorisinin kupa ve madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin verdi. Kadınlar kategorisinde birincilik ödülünü Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, genç erkeklerdeki şampiyonluk kupasını ise Spor Tesisleri Bakım ve Onarım Şube Müdürü Veli İnan Konca takdim etti.

Ayrıca, Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Faysal Aydemir ve Federasyon Müsabaka Gözlemcisi Bülent Melih Seçkin de dereceye giren takımlara madalyalarını vererek sporcuların mutluluğuna ortak oldu.

İzmir’de basketbol rüzgarı esti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporun her yaştan bireye ulaşması için düzenlediği bu organizasyonla bir kez daha basketbol tutkusunu sokağa taşıdı. Katılımcıların büyük keyif aldığı turnuva, İzmir’in spor kültürüne katkı sağlayarak gelecek yıllar için de önemli bir gelenek haline gelmeye aday görünüyor.

Turnuvayı izleyen basketbolseverler, hem sporcuların kıyasıya mücadelesine tanıklık etti hem de fuar atmosferinde keyifli anlar yaşadı.