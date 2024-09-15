Daha önce Recontact London oyununa imza atan Eray Dinç ve ekibi, yeni oyunları Nazar'ı duyurdu. Tamamen iPhone kamerasıyla çekilen ve Kapadokya'da geçen oyun, FMV (Full Motion Video) interaktif sinema tarzını 2D platform türüyle birleştiriyor. Nazar, Türkiye'nin mistik kültürlerini, batıl inançlarını ve parapsikolojik ritüelleri bilim kurgu ile harmanlayarak oyunculara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Oyunun müzikleri, Prince of Persia, Fallout ve Crysis gibi oyunların müziklerini bestelemiş olan dünyaca ünlü müzisyen Inon Zur tarafından yapıldı. 4 Kasım’da çıkacak olan Nazar, oyuncuları geleceği görme yeteneğiyle bulmacalar çözmeye ve astral seyahatle zamana karşı mücadele etmeye davet ediyor.

İnovatif oyun mekanikleri ve zener kartları

Nazar, tamamen gerçek video kayıtlarından oluşan bir oyun olarak öne çıkıyor. Ana karakteri 2 boyutlu bir ortamda yönlendirmek için geleceği görme yeteneklerinizi kullanmanız gerekiyor. Carl Zener’in 1930’larda parapsikolojik yetenekleri ölçmek için geliştirdiği Zener kartları, oyunun önemli bir parçası olarak yer alıyor ve oyuncuların duyular dışı algılarını test ediyor.

Kapadokya’nın mistik atmosferinde geçen bu oyun, Türk gölge oyunu sanatından da ilham alarak Anadolu'nun kadim kültürlerini modern bir bilim-kurgu hikayesiyle buluşturuyor.