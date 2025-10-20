İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerini hedef aldığı açıklamalarına tepki gösterdi, müdahaleyi “uygunsuz ve zorba bir tutum” olarak nitelendirdi.

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın nükleer tesislerini yok ettik” açıklamasına tepki gösterdi.

İran haber ajansı IRNA’ya göre Hamaney, uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Trump’ı eleştirdi.

Hamaney, açıklamasında şunları söyledi:

“(ABD Başkanı) İran nükleer sanayisini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil, böyle hayal edin. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki bir ülkenin nükleer sanayisine ilişkin ‘olmalı’ ya da ‘olmamalı’ diye karar veriyorsunuz? İran’ın nükleer sanayisi ABD’yi ne ilgilendirir? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur.”