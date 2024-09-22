İran'ın Güney Horasan eyaletinde bulunan Tebes kentindeki kömür madeninde metan gazının sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ülkenin kömür ihtiyacının %76’sını karşılayan madendeki patlama, B bloğunda çalışan 47 işçiden 30'unun hayatını kaybetmesine, 17 işçinin ise yaralanmasına neden oldu.

İçeride 22 işçi daha var

Güney Horasan Valisi Cevad Genaat, patlamanın B ve C bloklarında gerçekleştiğini, toplamda 69 işçinin bu bloklarda çalıştığını açıkladı. Vali, C bloğunda yoğun bir gaz birikimi olduğunu belirterek, “Ekiplerimiz gazı tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içerideki 22 işçiyi kurtarmak için çalışmalar devam edecek” dedi.

Olay sonrası kurtarma ekipleri ve sağlık personelleri bölgeye sevk edilirken, maden içindeki gazın boşaltılması ve içerideki işçilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.