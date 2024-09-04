Ukrayna'da siyasi arenada önemli bir değişiklik yaşanıyor. Ülkenin üst düzey yetkililerinden altısı, hükümet içindeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

6 bakan görevden ayrıldı

Görevlerinden ayrılan isimler arasında Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin, Adalet Bakanı Denys Maliuska, Çevre Koruma Bakanı Ruslan Strilets, Başbakan Yardımcıları Olha Stefanishyna ve Iryna Vereshchuk ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitaliy Koval bulunuyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin üst düzey danışmanlarından Rostyslav Shurma da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Zelenskiy’den yeniden yapılanma açıklaması

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet içindeki değişikliklerin ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları gerçekleştirmek için gerekli olduğunu belirtti. Zelenskiy, hükümetin bazı alanlarında güçlendirmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamanın, ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek ay yapacağı görüşme öncesinde hazırlandığı ifade ediliyor.

Muhalefetten sert tepkiler

Muhalefet milletvekili Iryna Gerashchenko, hükümet değişikliklerini sert bir dille eleştirerek, mevcut hükümetin bakanlardan yoksun olduğunu ve parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığını belirtti. Gerashchenko, entelektüel ve kadro krizi yaşandığını savunarak, Zelenskiy'nin siyasi ekibinin iktidardaki etkisinin sona ermesi gerektiğini öne sürdü.

Rusya’nın Poltava saldırısı

Değişikliklerin duyurulduğu gün, Rusya'nın Poltava kentine gerçekleştirdiği saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti, 271 kişi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu saldırının bedelini ödeyeceğini ifade ederek, Batı ülkelerinden daha fazla hava savunma sistemi talebinde bulundu.

Önceki hükümet değişiklikleri

Zelenskiy, Rusya’nın Şubat 2022'de başlattığı tam ölçekli işgalden bu yana hükümetinde birçok kez değişiklik yapmıştı. Geçen yıl Mayıs ayında Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u yolsuzluk skandalları nedeniyle görevden almış, bu yılın başında ise Kiev'in en üst düzey komutanı Valerii Zaluzhnyi’yi görevden uzaklaştırmıştı. 2023 başlarında beş bakanlık pozisyonu boşaldı ve henüz doldurulmuş değil.

Zelenskiy’nin ilk cumhurbaşkanlığı dönemi Mayıs 2024’te sona erecek, ancak sıkıyönetim altında görevine devam ediyor.