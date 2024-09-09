İş insanı Murat Ülker, Dubai'de gerçekleştirdiği çöl safarisini sosyal medya hesabından paylaştı. Ülker, safari sırasında yaşadıklarını ve deneyimlerini takipçilerine aktardı, dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi.

Çöl macerası sosyal medyada ilgi topladı

Murat Ülker, Dubai'de kiraladığı Ford Bronco ile gerçekleştirdiği çöl safarisini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ülker, "Dubai malum çöl, safari yapalım dedik. Ford Bronco kiraladım, lastik havalarını 14 bara düşürdüm ve..." sözleriyle başladığı paylaşımında, safari sırasında dikkat edilmesi gereken hususları da takipçilerine aktardı.

Safari tutkunu olan Ülker, tüm anlarını kayda alarak adım adım yaşadıklarını sosyal medya hesabında sergiledi. Paylaşımında, çöl şartlarında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ülker, deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Özellikle çöl sürüşünde lastik havalarının nasıl ayarlanması gerektiği gibi teknik detaylara değindi.

Çöl safarisi tavsiyeleri

Murat Ülker, safaride yapılmaması gerekenlere dair önemli bilgiler de paylaştı. Çöl sürüşünde karşılaşılan zorluklardan ve dikkat edilmesi gereken detaylardan bahseden Ülker, bu tür aktiviteleri planlayanlara değerli tavsiyelerde bulundu.

Paylaşımlarında, çöl ortasında kaybolmamak için alınması gereken önlemleri ve acil durumlar için yapılması gerekenleri de vurgulayan Ülker, çöl şartlarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Çöl ortasında sürpriz son

Murat Ülker, safari deneyiminin sonuna doğru hava kararmaya başladığında yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşarak, "Size bir ara yazacağım" diyerek paylaşımlarına ara verdi. Çöl ortasında yolun bitmesi ve hava şartlarının değişmesiyle oluşan zor anları paylaşan Ülker’in bu deneyimi, sosyal medyada büyük ilgi topladı.