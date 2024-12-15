Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025’te emekli olacak kişilerin maaşlarının, 2024’te emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük olacağını duyurdu. Bu kesintinin nedenini, enflasyon ve güncelleme katsayıları arasındaki farkla açıkladı.

2025’te emekli olacaklar zor durumda kalacak

Işıkhan, AKP grubunda yaptığı sunumda, özellikle enflasyonist dönemlerde maaş artışlarının TÜFE oranının üzerinde yapıldığını ve bunun, güncelleme katsayısı ile maaş artışları arasındaki bağı kopardığını belirtti. Bu durumun, 2024 ve 2025'te emekli olanlar arasında ciddi maaş farklarına yol açtığını vurguladı.

Emekli maaşlarında yüzde 30’luk kesinti

Işıkhan, 2024 yılındaki emekli maaşlarına yapılan artışın toplamda yüzde 86,16 olduğunu hatırlatarak, 2025 yılında emekli olacakların bu artıştan yararlanamayacağını ve maaşlarının 2024’e göre yüzde 30 daha az olacağını söyledi. Ayrıca, 2025 yılı için yapılan hesaplamada, geçmiş yıl primleri ve TÜFE’nin yüzde 45’i ile maaş artışındaki farkın, 2025’te emekli olanlar için yüzde 30’luk bir azalmaya neden olacağını belirtti.

EYT ve mali durum tartışmaları

Öte yandan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu da AK Parti’de tartışılmaya devam ediyor. Parti içindeki bazı milletvekilleri ve MKYK üyeleri, EYT’nin başlangıçta tahmin edilen maliyetinin çok arttığını ve sadece 2024 yılı için 592,6 milyar lira maliyet öngörüldüğünü dile getirdi.