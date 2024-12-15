Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dağlık alanda mantar toplayan bir kişi ile aynı aileden 4 kişi, yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, ilçenin farklı mahallelerinde meydana geldi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir'in Şamlar Mahallesi’nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ardından, Beytepe Mahallesi'ndeki bir ailede de benzer belirtiler görüldü. Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö. adlı aile üyeleri, yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu aynı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Zehirlenme vakalarının ardından sağlık ekipleri, mantar zehirlenmesine yol açan mantar türünü tespit etmek için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan 5 kişi, hastanede yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi