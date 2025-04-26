İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti ile verdiği görüntüye gelen eleştirilere ve Bahçeli'nin sözlerine Trabzon'dan sert bir çıkış yaptı.

Müsavat Dervişoğlu'ndan DEM Parti eleştirilerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon’da düzenlenen partisinin genişletilmiş il divan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, 23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile verdiği görüntüye gelen eleştiriler üzerine konuştu.

"DEM’lilere gülmemi eleştiriyorlar"

Müsavat Dervişoğlu, resepsiyonda yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Neymiş DEM’lilere gülmüşüm. Güldüm, yine gülüyorum. TBMM’nin açıldığı günlerde hiçbir resepsiyonda HDP’lilerin veya bugünkü DEM’lilerin bulunduğuna şahit olmadım. Demek ki İmralı üzerindeki pazarlıklar bu boyuta gelmiş. TBMM’nin manevi varlığını kabul etmeyenler, Atatürk’ün kurduğu Meclis’in yıl dönümüne katılmış. Buna gülmeyeceğim de neye güleceğim.”

Devlet Bahçeli'ye sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine de sert yanıt veren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

“Sen kime milliyetçilik öğretiyorsun? Öcalan canisi Meclis’e gelsin diyen ben miyim? Öcalan’a İmralı’da ev tahsis etmeye çalışan ben miyim? Terörist başından barış güvercini icat etmeye kalkışan ben miyim? Ben, ‘Cesetlerimizi çiğnemeden bu Meclis’e giremez’ diyenim. Suriye’nin kuzeyinde teröristan kurmaya çalışanlara karşı çıkanım. Siz kime milliyetçilik öğretiyorsunuz? Size yazıklar olsun."

Müsavat Dervişoğlu, partisine yönelik sosyal medya kampanyalarına da değinerek:

“Trollerini harekete geçirenlere sesleniyorum; Müsavat Dervişoğlu hesap vermez ama zamanı geldiğinde hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.

"Hangi felaket geldiyse ya faili ya borazanı"

Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öcalan, Meclis’te konuşsun diyen zat, o dönemde ‘Cumhurbaşkanı olağanüstü yetkiler kullanıyor, bunu hukukileştirelim’ diyordu. Türkiye’nin başına hangi felaket geldiyse ya faili olmuştur ya da faili desteklemiştir. Biz bunlara karşı çıktığımız için tehdit alıyoruz. Şehitlerin ve gazilerin duaları bize yeter."