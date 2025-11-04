Finans analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın ve piyasa beklentilerini değerlendirdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yatırımcılara önemli mesajlar veren Memiş, gram altında alım fırsatının başladığını söyledi.

“Alım zamanı başladı”

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, gram altın fiyatlarında düşüşlerin sınırlı kaldığını belirtti. Memiş, yatırımcılara kademeli alım tavsiyesi vererek şunları söyledi:

“Gram altın tarafında, ons altın tarafında düşüşlerin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Nabzı düştü ama bu düşüş kalıcı değil. 5540 lira seviyesinden yüzde 25’lik alım yapılabilir. Bu seviyeden aşağı yönlü hareketler oldukça kademeli şekilde alım yapılmasında fayda var.”

Enflasyon verilerine dikkat çekti

Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Memiş, açıklanan verilerin beklentinin altında kaldığını söyledi.

“Enflasyon yüzde 3’ün üzerinde bekleniyordu ama yüzde 2.55 açıklandı. Yıllık bazda ise yüzde 32.87 oldu. Gıda tarafındaki artışlar dikkat çekici. Dövizdeki yükseliş devam ettikçe gıda enflasyonu da sürecektir.”

Kasım ayında iyimser tablo

Memiş, küresel piyasalarda Kasım ayının olumlu geçtiğini belirterek, ABD’deki hükümet kapanmasının kısa süreli endişe yarattığını söyledi.

“Kasım ayı zaten iyimser başladı. Amerika’da hükümet açıldıktan sonra borsada ve kripto para piyasasında pozitif bir hava bekliyorum.”

“Bitcoin ucuz kaldı”

Altınla birlikte Bitcoin’e de değinen Memiş, dijital varlıkların da toparlanma potansiyeline dikkat çekti:

“Ons altın tarafında 3850–3800 dolar bandına doğru geri çekilme beklenebilir. Ancak Bitcoin oldukça ucuz kaldı. 104 bin dolar seviyesinde ve Amerikan hükümeti açıldıktan sonra burada da sert yükselişler mümkün olabilir.”

“Yatırımcılar kademeli alım yapmalı”

İslam Memiş, X hesabından yaptığı paylaşımda da gram altının 5.540 TL seviyesinden işlem gördüğünü hatırlatarak yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: