Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaklaşan toplantısı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atalay, “Yeni düzenleme yapılmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

TÜRK-İŞ’te asgari ücret gündemi

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde düzenlenen Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısında asgari ücret, çalışma hayatındaki güncel sorunlar ve 4 aylık enflasyon verileri ele alındı. Toplantı sonrası konuşan Atalay, enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşük asgari ücret politikasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Yeni düzenleme olmazsa katılmayacağız”

Ergün Atalay, asgari ücretli ve emeklinin ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Biz asgari ücretliyi yalnız bırakmayız. Onların meselesini ülke gündeminde tutmaya devam ederiz. Bakan beye geçen hafta ifade ettik; bu yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız.”

Atalay, adil ve demokratik bir yapının oluşturulması gerektiğini belirterek, “Enflasyon yüzde 45 iken Yüksek Hakem Kurulu yüzde 8 veriyor. Bunun neresi demokratik?” ifadelerini kullandı.

Promosyon düzenlemesi çağrısı

Toplantıda maaş promosyonlarıyla ilgili de konuşan Atalay, özel sektör çalışanlarının mağdur edildiğini söyledi.

“Kamu promosyon veriyor ama özel sektör vermiyor. O benim maaşım, neden vermiyorsun? Bununla ilgili acil bir düzenleme gerekiyor.” dedi.

“24 Aralık kararımızın arkasındayız”

Atalay, açıklamasının sonunda sendikanın önceki kararına atıfta bulunarak, “Yeni bir düzenleme olursa yarın bir daha çağırın. Olmazsa, 24-12’de aldığımız karar çerçevesinde aynı noktadan yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.