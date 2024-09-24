İsrail ordusunun, Lübnan'da bin 600 "hedefe" yönelik hava saldırılarında 35'i çocuk en az 492 kişi yaşamını yitirdi, bin 645 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'a hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu ve güvenli bir yerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü bin 300 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Hagari, "Sabah saatlerinden beri Lübnan genelinde 1300 Hizbullah hedefine saldırdık ve saldırmaya da devam ediyoruz." dedi.

Sözcü Hagari, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü, seyir füzeleri, kısa, orta ve uzun mesafeli roketler ile insansız hava araçlarını hedef aldıklarını iddia etti.

"Hizbullah'ın sivil binalarda İsrail'e fırlatmak üzere uzun menzilli füzeler sakladığını" savunan Hagari, bu noktaların vurulduğunu ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı ihtimalini reddetmeyerek, "(İsrail'in) Kuzey bölgelerinde yaşayan halkın evlerine dönebilmesi için gerekli olan her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Saldırılar gece boyu sürdü

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok ailenin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Lübnan'ı vurmaya devam etti.

Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek'in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu.

Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırılar nedeniyle bölgeden civar köy ve kasabalara yoğun göç dalgası yaşandı. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı.

İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pek çok noktada Hizbullah'a ait mevzi, fırlatma rampaları ile askeri bina ve karargahlara yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, "Kuzeyin Okları" ismi verilen "operasyon" kapsamında dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait yaklaşık bin 600 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.