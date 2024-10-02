Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, İsrail'in İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti. Danon, yaptığı basın açıklamasında, bu saldırının sivil nüfusa yönelik planlı bir eylem olduğunu vurguladı.

Savunma amaçlı değil

İran'ın saldırısının, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Danon, bu eylemin "savunma amaçlı" olmadığını belirtti. Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı" dedi.

Karşılık verileceği kesin

Danon, İsrail'in bu tür saldırılara sessiz kalmayacağına dikkat çekerek, "Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak" ifadesini kullandı.